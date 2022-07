Un nuovo bando da 55mila euro per aiutare i profughi ucraini

Nuovo bando da 55mila euro della Conferenza dei sindaci e della Fondazione Ticino Olona per aiutare i profughi ucraini ospitati nell'alto milanese.

Un aiuto per i profughi ucraini

Quando l’unione fa la forza e come in questo caso aiuta chi si trova in situazioni di difficoltà, disagio, criticità e pericolo. Come Conferenza dei Sindaci, in partnership con Fondazione Comunitaria Ticino Olona, infatti, si è dato vita ad un nuovo bando di 55 mila euro per sostenere l’impegno che gli Enti del Terzo Settore stanno portando avanti per accogliere e assistere quanti, fuggendo dalla guerra in Ucraina, stanno trovando riparo in uno dei 22 comuni dell’Alto Milanese. Insieme, dunque, per far sentire tutto il sostegno e la vicinanza possibili e per aumentare ancora di più le cifre a disposizione (i 27 mila euro raccolti dalla generosità dei cittadini dei comuni del comprensorio che, grazie alla stessa Fondazione e al contributo di Cariplo sono, appunto, addirittura raddoppiati).