Un campionato è già in bacheca, l’altro invece nel mirino. Sarà una settimana di fuoco per la giovane promessa di Magenta dei quad Riccardo Lami che il prossimo weekend nell’ultima gara della stagione cercherà di superare il suo diretto avversario per aggiudicarsi così il secondo trofeo stagionale.

Un nuovo astro del quad a caccia del secondo titolo

Il giovane pilota magentino, 16 anni, è figlio d’arte. Il padre, Aldo, è infatti una delle leggende di questo sport e visto il talento di Riccardo è probabile che lui possa ripercorrere le sue orme. Come detto un trofeo quest’anno Riccardo l’ha già messo in bacheca, si tratta del campionato Elite della federazione Asi ed ora nel mirino del 16enne c’è quello della federazione Fmi nella categoria «Sport» per la disciplina cross-country.

«Riccardo teoricamente rientrerebbe ancora nella categoria sport, dove infatti militano i suoi coetanei e amici - spiega papà Aldo - Però ha dato prova del suo grande valore e in più essendo alto 190cm farebbe molta fatica a stare sui quad della categoria sport. Quest’anno ha deciso quindi di buttarsi in questa categoria. Nelle prime tre tappe del campionato a Malpensa, Fermo e Cingoli si è sempre classificato secondo».

Un percorso già di per sè ottimo, impreziosito però da una grande quarta tappa che permette ora a Riccardo di pensare in grande:

«Ad Odolo 15 giorni fa c’è però stata la svolta, Riccardo ha fatto la pole position e ha vinto sia gara uno che gara due - prosegue papà Riccardo - Ha ben figurato anche nella gara 3, la supercampioni, dove vengono presi i tre migliori piloti di ogni categoria e dove corrono anche le maglie azzurre (i piloti della nazionale ndr.) ed è riuscito a chiudere al quinto posto tenendo dietro proprio una delle maglie azzurre».

L'ultima tappa

Ora Riccardo si trova quindi a soli 13 punti di distanza dal suo diretto rivale e si giocherà tutto nell’ultima gara prevista la prossima settimana in Liguria, ad Albenga.

«La pressione c’è, però la sto vivendo bene senza troppi pensieri - racconta Riccardo - L’obiettivo è ovviamente quello di vincere le due gare della quinta tappa, la scorsa volta è andata molto bene e sarebbe bello confermarla, anche se il mio rivale è molto bravo».

Riccardo non potrà sbagliare il prossimo weekend, gli serviranno tassativamente due vittorie per potersi laureare campione, altrimenti anche con una solo sconfitta si porterebbe a soli 3 punti di distanza dal suo avversario.