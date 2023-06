Un nuovo agente per la Locale

Un nuovo agente per la Polizia Locale di Pregnana Milanese.

Polizia locale

La cerimonia del 2 giugno per la Festa della Repubblica è stata l’occasione per presentare ufficialmente il nuovo agente di polizia locale Cristiano Severi che da due settimane presta servizio in paese.

Organico completo

«Dopo alcuni anni di esperienza in altri Comuni della zona, tra cui Lainate e Pogliano, sono contento di essere a Pregnana - ha dichiarato Severi - . Qui ho trovato una realtà dinamica e stimolante, colleghi molto professionali e che al contempo sanno instaurare un rapporto umano con i cittadini. So di avere ancora molto da imparare e spero, con la mia esperienza e il mio impegno, di dare il mio contributo». Per il sindaco Angelo Bosani «Il Comando è tornato finalmente a organico completo e pienamente operativo; già negli ultimi mesi l’attività della P.L. sul territorio era ripresa in maniera più efficace rispetto al passato, quando per un periodo eravamo rimasti con solo tre agenti operativi; ora la nuova assunzione garantisce la copertura di tutti i turni giornalieri».

Già al lavoro

Il Comandante Ferzoco ha aggiunto: «Do il benvenuto al nuovo agente che si è subito mostrato bendisposto verso la nostra realtà e sta imparando in fretta, anche grazie al supporto dei colleghi; i cittadini hanno già iniziato a conoscerlo per i servizi fuori dalle scuole; Cristiano, con oltre dieci anni di esperienza, si è subito attivato nei servizi sul campo, anche negli orari serali e notturni. Una buona notizia per tutti i pregnanesi».