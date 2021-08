Un nuotata rinfrescante da Arconate a Busto Garolfo per un cinghiale

Un nuotata rinfrescante nel Villoresi da Arconate a Busto Garolfo per un cinghiale

Le elevate temperature di questi giorni stanno facendo soffrire dal caldo persone e animali.

Tanto che questa mattina un cinghia, per rinfrescarsi, ha deciso di farsi un bagno rigenerante nel Villoresi.

In molti lo hanno notato sguazzare allegramente nell'acqua e per sicurezza hanno allertato i Vigili del fuoco.

Sul posto, ad Arconate dove l'animale è stato avvistato la prima volta, sono giunti i pompieri di Inverno.

Non è stato necessario alcun intervento perché il cinghiale, finito di farsi il bagno, è uscito dall'acqua a Busto Garolfo.

Una bella nuotata rinfrescante insomma.