Un numero dedicato a chi è in quarantena

L'aiuto

L'Amministrazione di Busto Garolfo ha attivato un numero di telefono dedicato alle persone positive o in quarantena.

Un numero dedicato per chi si trova in quarantena

Dati i sempre più numerosi casi di positività al Covid-19 anche a Busto Garolfo e i ritardi nella comunicazione agli stessi delle informazioni necessarie per affrontare la situazione da parte degli enti sanitari preposti - oberati di lavoro - l’Amministrazione di Busto Garolfo, guidata dalla sindaca Susanna Biondi, ha deciso di attivare una linea dedicata alle persone positive o in quarantena che abbiano bisogno di aiuto o chiarimenti.

Ecco come fare

Le stesse potranno ora chiamare o scrivere un messaggio su WhatsApp direttamente al numero 331.2327690 per ricevere indicazioni sui comportamenti da seguire, sui tempi di autoisolamento, sui tamponi necessari per attestare la guarigione e il successivo ritorno in società e molto altro.