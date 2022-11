Un Natale solidale donando giochi e dolci a chi è in difficoltà

Dal 3 dicembre sarà possibile portare alla casetta di Babbo Natale all'interno del centro commerciale Giada di Arese una scatola contenente dei regali per chi è in difficoltà.

L'iniziativa benefica

Dal 3 a 24 dicembre 2022 sarà possibile fare un dono a chi è difficoltà portando uno scatolone con dentro dei regali al centro commerciale Giada: al suo interno si potrà mettere un giocattolo, un indumento, un dolce e un passatempo costruttivo come ad esempio dei pennarelli. Gli oggetti nuovi o in buono stato dovranno poi essere chiudi nella scatola, decorata e unita a un biglietto di auguri. Successivamente saranno donati a Natale alle famiglie del territorio in difficoltà che potranno festeggiare insieme.

Le iniziative del centro

Il 3 dicembre ci si potrà divertire al centro Giada dalle 16 con gli spettacoli di magia del Cappellaio Matto, e dalle 17.30 con un quartetto vocale oltre che con le caldarroste e vin brulè e cioccolata.