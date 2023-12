Prendono il via oggi alle 17, con l’accensione dell’albero di Natale e l’incontro con Babbo Natale in piazza Italia, gli eventi del Natale a Vittuone, tutti a ingresso libero, coordinati dal Comune.

Un Natale ricco di eventi a Vittuone

Domani, 8 dicembre, aprirà, nel salone Olof Palme in via Milano 18, la mostra fotografica organizzata dall’Associazione culturale “Vedute d’autore” di Abbiategrasso. Apertura fino al 10 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.30. Il ricavato della vendita delle fotografie sarà devoluto in beneficenza.

Il 13 e 14 dicembre, alle 10 e 45 e alle 14 (il 14 alle 10 e 45 e alle 14.45), in piazza Italia, progetto “Adotta un albero”, un’iniziativa delle scuole dell’infanzia e primarie, con i bambini dell’Istituto comprensivo, “per fare un regalo alla Terra”.

Sabato 16 dicembre, in Biblioteca comunale, premiazione della “Sfida di lettura”, premi per i primi tre classificati e riconoscimenti per chi ha terminato la sfida in tempo.

Gli eventi del 16 e 17 dicembre

Ancora sabato 16 “A spasso con Babbo Natale”, gara non competitiva per le vie del paese aperta a tutti, organizzata dall’Associazione Atletica 99 in collaborazione con il Comune e con le associazioni Binario 8, Camperisti, Il Cerchio Aperto, Alfeo Corassori e altri volontari.

Domenica 17 Concerto di Natale alla RSA Il Gelso con il gruppo Diatessaron.

Da ricordare poi le esibizioni del Corpo Musicale Giuseppe Verdi, con musiche natalizie per le vie del paese, dove l’atmosfera natalizia sarà ricordata anche dalle luminarie, il 10 e il 17 dicembre dalle 9.30 alle 12 e il 24 dalle 14.30 alle 17.