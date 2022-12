Un Natale all'insegna della sicurezza sul lavoro con l'albero della Sicurezza di ANMIL.

Un Natale all'insegna della sicurezza sul lavoro

Inaugurato oggi, lunedì 19 dicembre, l'albero della Sicurezza di ANMIL con la presenza del Sindaco di Lainate Andrea Tagliaferro e a vicesindaco Danila Maddonini.

Dopo due anni di pandemia finalmente si è ripreso a lavorare in tutte le attività, dall’agricoltura all’artigianato fino all’edilizia. Ma con la ripresa lavorativa sono tornati anche gli incidenti sul lavoro. La provincia di Milano si è rivelata tra quelle con maglia nera sia per infortuni che per malattie professionali: al 30 ottobre risultano oltre 36mila gli infortuni denunciati all’Inail in aumento del 53% rispetto all’anno precedente, e 40 infortuni mortali.

"La nostra associazione attraverso l'impegno costante e quotidiano dei nostri collaboratori e dirigenti, il Presidente Vincenzo Mazza e il vice Claudio Perfetti, che meritano un particolare ringraziamento per l'impegno profuso per la realizzazione di questo albero speciale, riesce sempre a concretizzare i nostri servizi e le nostre iniziative. Un ringraziamento particolare all'Amministrazione comunale che ha consentito di realizzare questa iniziativa di sensibilizzazione".

E' stata questa l'occasione per invitare chi ha del tempo libero ad unirsi al gruppo di volontari per sostenere iniziative volte far conoscere il tema della sicurezza e aiutare tutti coloro che si sono infortunati sui luoghi di lavoro.

L’albero di Natale ha come decorazioni i classici caschi protettivi gialli, nero per simboleggiare i morti su lavoro, e rosso come simbolo dei feriti.