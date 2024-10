In casa con mille animali impagliati

Sono più di mille gli animali impagliati che Luigi Magistrelli conserva all'interno della sua abitazione a Vanzago.

Un museo privato di mille animali impagliati: la passione di Luigi Magistrelli

Negli ultimi tempi, è diventato sempre più comune l'interesse di animali impagliati (tassidermia è la tecnica egiziana di preparazione e conservazione delle pelli degli animali). Questa pratica, una volta relegata alle collezioni di musei e ai privati appassionati di storia naturale, sta guadagnando popolarità tra i collezionisti della fauna. Grazie all'abilità dei tassidermisti, gli animali impagliati sono in grado di preservare l'aspetto e la bellezza delle specie in modo particolare quelli in via di estinzione.

A Mantegazza, frazione di Vanzago, Luigi Magistrelli, appassionato ornitologo e della fauna locale, negli anni ha creato una collezione naturalistica diventata un museo, che non è solo un luogo dove sono conservati e possono essere osservati esemplari talora strani e curiosi, ma può trasformarsi in una navicella esplorativa che viaggia nel tempo.

