Laboratorio del Murale della Pace con Sillyme per realizzare un'opera nel sottopasso del parco Castello di Legnano.

Un murale per la Pace a Legnano: ecco chi può partecipare alla realizzazione

Dal 21 al 23 marzo chi ha più di 14 anni, può partecipare alla realizzazione di un murale collettivo dedicato al tema della Pace con lo street artist Raffaele Muraca, nome d'arte "Sillyme", nel sottopasso del Parco Castello.

Le fasce orarie sono suddivise in sessioni di 2 ore per giorno:

10:30 - 12:30

13:30 - 15:30

16:00 - 18:00

Ogni sessione ha un massimo di 6 partecipanti. Per iscriversi è possibile scrivere a ufficio.cultura@comune.legnano.mi.it indicando giorno, turno, nome, cognome, età e numero di telefono.