Un milione di euro per le scuole di Castano Primo

I fondi per il territorio

Un finanziamento di un milione di euro per interventi nei due plessi delle scuole di Castano Primo: l'annuncio del sindaco.

Un milione di finanziamento per le scuole. E' quanto ha annunciato oggi, mercoledì 15 dicembre 2021, il sindaco Giuseppe Pignatiello.

Un nuovo finanziamento per le scuole di Castano Primo

Il finanziamento di circa 1 milione verrà utilizzato per interventi in entrambi i plessi di via Giolitti e via Acerbi.

Ha dichiarato il primo cittadino:

"Un nuovo importante finanziamento per le nostre scuole di circa 1.000.000 di euro per intervenire su entrambi i plessi. Un’altra opportunità per fare più bella la nostra città e, nello specifico, per intervenire sul cuore pulsante di tutta la comunità: le scuole, il luogo dei nostri ragazzi, il luogo dell’educazione, della crescita, della costruzione di una comunità migliore. In realtà non si tratta di un regalo, ma del lavoro attento e capace di amministratori e soprattutto degli uffici comunali, che ringrazio col cuore, sempre pronti a lavorare per ottenere finanziamenti importanti".