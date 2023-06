Un milione con un euro, chi è il fortunato?

E’ un uomo di Settimo Milanese, padre di famiglia e relativamente giovane, ad essere il fortunato vincitore della giocata vincente alla lotteria «Million day».

Milionario con un euro

La schedina è stata giocata mercoledì 7 giugno, al bar e ricevitoria Civico 40 di via Libertà a Settimo Milanese. Il titolare Hu Chao Xing e sua moglie, da tutti conosciuti come Diego e Francesca , mantengono il massimo riserbo sul fortunato vincitore che ha giocato la schedina valsa poi una vincita da un milione tondo tondo di euro, ma fra i tanti e numerosi avventori del locale posizionato fra le poste e le scuole un forte «sospetto» su chi sia il nuovo milionario di Settimo c’è eccome, e la speranza è che prima o poi ci sia almeno un brindisi offerto.

Chi è?

La soddisfazione è grande anche per la coppia di titolari.

Origini cinesi, poco più che trentenni, nati e cresciuti a Milano, per Diego e Francesca la vincita è stata una bella sorpresa.

«Gestiamo il bar da cinque anni - racconta Diego - ed ero un po’ deluso perché nonostante in tantissimi giochino qui da noi non si era ancora mai registrata una vincita importante. L’altra mattina è arrivata questa bella sorpresa, che fra l’altro mi risulta essere la più importante vincita mai successa a Settimo. Per noi è già una bella soddisfazione così, è come se avessimo vinto noi» racconta Diego.

Diego e Francesca

I due giovani gestiscono il bar ricevitoria da ormai cinque anni, aiutati dai collaboratori Marco, Matteo e Luana. Di loro fra i tavoli del bar si racconta un gran bene: non solo per la professionalità mostrata quotidianamente, non solo per la simpatia travolgente («in particolare di Francesca, Diego è un po’ più timido ma si sta lasciando andare»), ma anche per tanti gesti di attenzione e in alcuni casi di vero e proprio aiuto verso i propri clienti, soprattutto per quelli un po’ più in difficoltà o soli, e che trovano nel bar un luogo di ritrovo e socialità fondamentale nella propria vita.