Un mese alla scoperta del Parco del Ticino

Si conclude nel mese di ottobre l’intenso programma di escursioni, visite guidate per adulti e bambini del Parco del Ticino. Cinque weekend con avventure nel bosco, laboratori didattici, camminate alla scoperta della biodiversità e della fauna e flora del territorio.

Tutti gli eventi sono gratuiti grazie al Progetto «Dove ti porto ogni giorno nel Parco del Ticino» finanziato da Regione Lombardia.

«Con il mese di ottobre, concludiamo gli eventi al Centro Parco La Fagiana di Magenta e ai Geraci di Motta Visconti con un nuovo calendario di attività - spiega il presidente del Parco del Ticino Cristina Chiappa - L'esperienza 2023 è stata positiva con una buona affluenza e partecipazione da parte di famiglie e visitatori che ci fanno ben sperare a una nuova proposta per il 2024. Ringrazio Regione Lombardia che con il contributo del progetto "Ogni giorno in Lombardia" ci ha permesso di offrire in forma gratuita queste bellissime esperienze, pensate e realizzate dalle guide riconosciute del Parco del Ticino. Una bella sinergia che ha consentito ancora una volta di far conoscere e rispettare il nostro bellissimo territorio».