Dal 22 marzo al 12 maggio, IL CENTRO di Arese, uno degli shopping mall più visitati in Italia alle porte di Milano, accoglierà per la prima volta in Italia “Un mare di Mostri!”, la mostra evento dedicata alle creature acquatiche abitanti della Terra milioni di anni fa.

"Un mare di mostri" arriva a "Il Centro " ad Arese

Una straordinaria esposizione con oltre 12 gigantesche creature marine alte fino a 5 metri, protagoniste di un avventuroso viaggio nell’inesplorato mondo marino di un’epoca remota.

Completamente gratuita la mostra evento, dedicata principalmente ai bambini e alle famiglie, si propone di offrire a un pubblico di tutte le età un'esperienza coinvolgente e immersiva alla scoperta di creature acquatiche preistoriche ma anche attuali per mostrare le differenze tra gli abitanti degli Oceani di ieri e di oggi.

Un'esperienza unica per i visitatori

Situata al 1° piano dell’area eventi e al piano terra Piazza Primark della galleria commerciale, la mostra è stata creata da un team di paleontologi professionisti che hanno riprodotto i mostri marini a grandezza naturale con la massima precisione non solo nell’aspetto, ma anche nei movimenti e nei suoni. Grazie, infatti, alla tecnologia degli “animatronics”, le grandi e fedeli riproduzioni delle creature acquatiche emettono suoni e muovono il corpo per un’esperienza emozionante e adrenalinica.

A IL CENTRO un viaggio negli abissi tra creature prestoriche e non solo!

La mostra a ingresso gratuito segue gli orari de IL CENTRO: tutti i giorni dalle 9 alle 22 giorno di chiusura Pasqua 31 marzo, aperto a Pasquetta lunedì 1° aprile

