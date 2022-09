Un maggiore al comando dei Carabinieri di Rho

Al Nucleo Comando da qualche mese è arrivato anche il capitano Giuseppe Santoro e presto arriverà un nuovo colonello

E' la prima donna a comandare la Compagnia dei Carabinieri di Rho

Un maggiore, un maggiore donna, la prima nella storia della città, al comando dei Carabinieri della Compagnia di Rho. Si tratta del Maggiore Daniela Nuzzo, classe 1985 mamma di una bambina di 2 anni. Originaria di Napoli, ma da sempre residente a Piombino in provincia di Livorno, il Maggiore Nuzzo ha frequentato la Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma dove ha frequentato il 187° corso di applicazione, proveniente dall’Accademia Militare di Modena. Si è laureata in giurisprudenza all’Università di Roma – Tor Vergata con il massimo dei voti ed ha conseguito i brevetti di paracadutista e di pattugliatore scelto.

In passato è stata Comandante del Norm e ha avuto esperienza nel reparto Crimine Violenti

L’ufficiale è alla prima esperienza in Lombardia. In precedenza è stata Comandante del Norm nell'ambito della compagnia di Porto Torres e in seguito ha avuto una lunga esperienza al Raggruppamento Operativo Speciale nei primi tre anni al Reparto Crimini Violenti e poi per altri 7 anni come Comandante di sezione al Reparto Antiterrorismo del Ros Centrale È il primo ufficiale dei carabinieri donna a comandare la Compagnia di Rho.

Prende il posto del capitano Giuliano Carulli

Il maggiore Nuzzo prende il posto del capitano Giuliano Carulli rimasto alla guida della Compagnia Rhodense per due anni e oggi trasferito a Roma. Il Capitano Carulli era arrivato a Rho ad ottobre 2020 dalla Compagnia di Villa San Giovanni (Reggio Calabria) prendendo il posto di Simone Musella, a sua volta trasferito in Sicilia alla guida del Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Catania.

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche il nuovo Colonnello

Oltre al Maggiore Nuzzo al Nucleo Comando della Compagnia di Rho nelle prossime settimane dovrebbe arrivare anche il Colonnello Gennaro Cassese che guiderà il Gruppo della compagnia di Rho e sostituirà il Colonnello Massimiliano Pricchiazzitrasferitosi a Sassari. In questi primi giorni di presenza a Rho il Maggiore Nuzzo ha incontrato tra gli altri il primo cittadino rhodense Andrea Orlandi che ha accolto il maggiore augurandole buon lavoro e ricordando la costante collaborazione dell’Arma con il Comune per il bene e la sicurezza di tutti i rhodensi.