Un logo turistico per valorizzare i comuni lungo il Ticino e i Navigli

L’individuazione di un brand per iniziare a sentirsi parte di un unico soggetto turistico, compresi fra il fiume Ticino e i Navigli, era uno degli obiettivi inseriti in agenda da parte dei 21 Comuni del territorio che, il 18 maggio 2024, hanno dato vita al Tavolo del Turismo. Il frutto di questo impegno (realizzato dalla ditta Olivares di Robecco sul Naviglio) è stato illustrato lunedì scorso, 11 novembre, ai membri della Commissione IV del Comune di Abbiategrasso.

“È stato un lavoro lungo e complesso quello di riuscire a mettere insieme tutti i Comuni – ha premesso l’assessore di competenza Beatrice Poggi, vicesindaco del Comune di Abbiategrasso capofila del progetto – anche per la vastità del territorio da promuovere che va da Castano Primo a Zibido San Giacomo. In generale, si tratta di un territorio omogeneo dove prevalgono l’aspetto agricolo, l’ambiente e le vie d’acqua, di luoghi contrassegnati da bellezze storiche e tradizioni enogastronomiche sulle quali puntare. L’obiettivo è sicuramente ambizioso, considerando che questo è il primo passo di un lungo progetto che prevede la creazione di una vera e propria rete turistica che deve coinvolgere anche le realtà produttive, ma siamo consapevoli del fatto che le ricadute positive, anche in termini di indotto per il territorio, possono essere di grande portata. Fatto salvo quindi l’interesse collettivo di dedicarci sulla promozione turistica, è emersa la necessità di dotarsi di un logo in grado di rappresentare tutti i soggetti coinvolti, da utilizzare come prima uscita ufficiale in occasione della BIT (fiera del Turismo) in programma a Milano dal 9 all’11 febbraio 2025. Venendo agli aspetti pratici: sulla creazione del logo, il Comune di Abbiategrasso ha effettuato una selezione ad inviti rivolta ad undici aziende del territorio, tra le quali è stata scelta appunto la ditta Olivares di Robecco. Grazie ad un bando regionale siamo riusciti ad ottenere un contributo di 10 mila euro per l’ideazione del marchio, quali sono stati aggiunti 5 mila euro perché oltre al brand abbiamo inserito altra progettualità”.