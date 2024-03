Un istante albairatese: mostra fotografica

È stato pubblicato il bando di «Un istante albairatese», un’iniziativa culturale organizzata e promossa dal Comune di Albairate , la biblioteca civica “L. Germani”, in collaborazione con il Circolo fotografico Artphotogram e l’Associazione per il Parco Agricolo Sud Milano.

Tre le categorie in concorso

Obiettivo del concorso è quello di promuovere e valorizzare il territorio di Albairate attraverso la partecipazione di ragazzi e adulti, testimoni e osservatori del suo patrimonio naturalistico, storico e culturale. Le fotografie raccolte costituiranno un importante archivio fotografico a cui l'Amministrazione comunale potrà attingere per iniziative culturali, turistiche e/o di promozione. La partecipazione è gratuita e aperta a studenti frequentanti le locali scuole primaria e secondaria di primo grado, adolescenti, adulti, amanti della fotografia, suddivisi in tre sezioni: Junior, Medium e Over. Ciascun concorrente dovrà presentare una fotografia scattata nell’anno 2024 che ritragga il territorio di Albairate e mostri la bellezza e il valore del suo paesaggio e delle sue risorse culturali, storiche e artistiche.

Premiazioni durante la festa patronale

I file devono essere trasmessi via e-mail all’indirizzo comune.albairate.mi@pec.it entro il 6 settembre 2024. Il Comune di Albairate ha stanziato un montepremi di 1.350 euro, che sarà ripartito tra i primi tre classificati di ciascuna sezione. I nomi dei vincitori saranno resi noti in occasione della Festa patronale 2024. Durante i festeggiamenti saranno esposte le fotografie di tutti i concorrenti.