Un investimento da 130mila euro per le centrali termiche delle scuole di Bareggio

Sono centotrentamila gli euro messi a bilancio dal comune di Bareggio per la manutenzione delle centrali termiche, in particolare di quelle delle scuole.

“Nella variazione sono stati finanziati diversi interventi relativi ad investimenti, sulla base di richieste pervenute dai diversi Settori dell’Ente, per complessivi 199.750,00 euro, con destinazione di una quota di avanzo risultante dal Rendiconto della Gestione 2023 – spiega l’assessore al Bilancio Nico Beltramello -. Oltre allo stanziamento per le centrali termiche, segnalo sempre per le scuole 4.500 euro per la sistemazione dei sistemi oscuranti e poi 11.250 euro per l’acquisto di nuove attrezzature per la Protezione Civile (motoseghe, decespugliatore e tute anti-taglio)”.