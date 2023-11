Un incontro informativo su come vivere con il... lupo

Il lupo torna nella zona, incontro del Parco dei Mulini su come convivere con l'animale.

Come convivere coi lupi

Un incontro formativo per conoscere il lupo. E' quello che organizza il Parco dei Mughetti, area verde sovracomunale comprendente i comuni di Cerro Maggiore, Gerenzano, Uboldo e Origgio dove a giugno, lungo la ferrovia Saronno-Malpensa, nel territorio di Rescaldina, era stato rinvenuta la carcassa di un lupo e che tanto aveva fatto discutere.

Ora, con il supporto di Regione Lombardia, tutto è pronto per un incontro pubblico informativo su questo animale, "per un approccio costruttivo alla convivenza con questo animale che sta facendo ritorno in tutto il territorio regionale" spiegano dal Parco dei Mughetti in merito.

L'incontro

Appuntamento giovedì 30 novembre 2023, alle 21, nella sala consiliare del municipio di Origgio: relatore sarà Francesco Bisi, esperto di grandi carnivori per Regione Lombardia per un evento che si inserisce nel progetto Life gestire 2000 del Pirellone.