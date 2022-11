Un incontro aperto per parlare del termovalorizzatore

Il Comune di Pero, insieme con i Comuni di Rho, Cornaredo e Settimo Milanese, invita a un incontro pubblico per parlare del termovalorizzatore Silla 2 che si terrà lunedì 21 novembre, alle ore 18 presso il Centro Greppi di Pero.

Oggetto dell’incontro è la presentazione sull’andamento dell’impianto di termovalorizzazione SILLA 2 nell’anno 2021 e il confronto con gli anni precedenti. Durante l’incontro, aperto alla cittadinanza, le Amministrazioni comunali che hanno sottoscritto nel 2017 il “Protocollo d'intesa sulle modalità di funzionamento del termovalorizzatore SILLA 2, le emissioni in atmosfera, il monitoraggio ambientale e le misure di mitigazione e compensazione”), insieme con il Comitato Tecnico Scientifico, presenteranno la relazione tecnica 2021 e lo stato del monitoraggio ambientale. Vanni Mirandola, Assessore Politiche del Territorio, Ambiente e Mobilità del Comune di Pero, dichiara:

«Dopo due anni in cui, a causa della pandemia, non è stato possibile organizzare l’incontro pubblico per presentare il lavoro svolto dal Comitato Tecnico Scientifico, si torna a presentare ai cittadini e Associazioni la relazione annuale redatta dai tecnici del CTS nominati dai singoli Comuni firmatari del Protocollo Silla 2. La Relazione fornisce un quadro informativo e conoscitivo sull’andamento del funzionamento dell’impianto, la quantità e qualità dei rifiuti inceneriti le emissioni e altro. Inoltre, verrà fatto l’aggiornamento sullo stato delle attività di monitoraggio ambientale previste dal Protocollo».