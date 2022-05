Un giugno ricco di eventi per i Comuni dell'Ovest Milano

Il programma completo

Nei Comuni dell’Ovest Milanese nel mese di giugno si terranno tanti eventi per il tempo libero di carattere sportivo, culturale, storico, teatrale e musicale.

Dal “Settore Turismo” del Consorzio dei Comuni dei Navigli, ecco una selezione dei principali appuntamenti che si terranno nei Comuni di Bernate Ticino, Besate, Castano Primo, Cuggiono, Robecco sul Naviglio e Turbigo.

A Bernate Ticino la biblioteca civica “Gianni Rodari” di via Roma compie 40 che saranno celebrati con aperture straordinarie ed eventi che si terranno dalle 15 alle 18 e precisamente: sabato 4 giugno con “Lettura ad alta voce degli scritti di Gianni Rodari”; sabato 11 giugno con l’evento “Porta un libro, prendi un libro”, libero scambio di libri di tutti i generi; sabato 18 giugno con annullo filatelico a cura di Poste Italiane e (alle ore 21.00) evento musicale a cura del Polo Culturale del Castanese; domenica 19 giugno, con la “Festa di compleanno” della biblioteca, un momento conviviale, con rinfresco e sorprese; sabato 25 giugno, con “Lettura ad alta voce di passi tratti da libri”. Inoltre, nel mese di giugno, presso la biblioteca e la palestrina adiacente, si potrà visitare l’esposizione dei lavori realizzati dalle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado per i 40 anni.

A Besate, sabato 11 e domenica 12 giugno 2022, si terrà la “Festa delle Associazioni”. Nel corso delle due serate si potranno gustare i piatti preparati dalla Pro Loco, ascoltare musica dal vivo e danzare. Inoltre, nel corso della serata di sabato 11 giugno, verrà premiata con la targa “Spiga d’Oro” l’Associazione che si è particolarmente distinta con le sue attività, per esempio in campo sociale o ambientale. E domenica 12 giugno si potrà anche partecipare a una biciclettata con partenza alle ore 15.30 dal Centro Polifunzionale con destinazione il fiume Ticino in località Zerbo, dove l’associazione “Amici del Fiume Azzurro” offrirà un rinfresco a tutti i partecipanti.

Un giungo ricco di appuntamenti

A Castano Primo, mercoledì 1° giugno alle ore 21.00 e sabato 4 giugno alle ore 17.00 (per i bambini) 2022, presso il Museo Civico, in via Corio, proseguiranno gli appuntamenti musicali “Note al Museo”, a cura della Pro Loco di Castano Primo. Domenica 11 giugno, con partenza alle ore 9.30 da piazza Mazzini, si terrà una biciclettata per la salvaguardia della brughiera da Castano Primo a Tornavento lungo il canale Villoresi. Mercoledì 22 giugno e mercoledì 29 giugno, presso il Museo Civico, si potrà partecipare a “Teatro al Museo”, appuntamenti teatrali a cura della Pro Loco. Giovedì 23 giugno e sabato 25 giugno alle ore 21.00, in piazza Mazzini, si terrà “Live in Castano”, eventi musicali a sostegno del progetto benefico “Come un volo d’Angelo" (a favore di LILT e Cuore di Donna), con esibizioni di band rock locali, del gruppo Loreley e delle Missklang. Venerdì 24 giugno alle ore 21.00, in piazza Mazzini” appuntamento musicale con “Vito Di Modugno Quartet” con Fausto Leali.

A Cuggiono, sabato 4 giugno e domenica 5 giugno 2022, si svolgeranno due eventi nell’ambito dell’iniziativa “Appuntamento in giardino” promossa da APGI (Associazione Parchi e Giardini d’Italia) cui ha aderito il Comune. Nello specifico sabato 4 giugno ore 20.30, con ritrovo all’ingresso del Parco di Villa Annoni, si potrà partecipare alla visita guidata nel Parco e a seguire alla “Lucciolata”. Mentre domenica 5 giugno alle ore 15.30, sempre con ritrovo ingresso Parco, si svolgeranno una visita guidata e un laboratorio creativo per bambini con la costruzione di un erbario. È possibile partecipare previa iscrizione tramite e-mail: guideculturali@gmail.com.

A Robecco sul Naviglio, nella frazione Casterno, venerdì 17 giugno 2022 si terrà la 28ª edizione della “Marcia del Grano”, manifestazione ludico motoria a passo libero organizzata dall’ASD Casterno con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Il ritrovo è fissato alle ore 19.45, presso il Centro Sportivo (viale della Chiesa). È previsto il versamento di un contributo di partecipazione e ricchi premi. Inoltre, al termine della manifestazione in programma pastasciutta per tutti fino ad esaurimento. Sempre a Casterno, ma sabato 18 giugno, si svolgerà la 5ª edizione del TAPADuathlon organizzata dall’ASD Tapascione Running Team con ritrovo alle ore 16.00 all’oratorio, in via Monastero. Mercoledì 29 giugno e giovedì 30 giugno, nel parco di Villa Terzaghi, le prime due giornate della 20ª edizione della “Festa del Gerusco” con musica dal vivo.

A Turbigo, sabato 18 giugno dalle ore 10.00 alle 21.00 e domenica 19 giugno dalle ore 10.00 alle 15.00 2022, si terrà la rievocazione storica “Lo sbarco in Lombardia”, con in programma tanti eventi culturali che interesseranno diversi luoghi, tra questi: il Mulino del Pericolo, Palazzo De Cristoforis, Parco di Villa Gray.

Per saperne di più sulle manifestazioni ed eventi segnalati dal Consorzio dei Comuni dei Navigli, settore “Promozione Turistica” (tel. 0294921177), consultare il sito web www.consorzionavigli.it o i profili Facebook e Instagram del Consorzio oppure inviare una mail a turismo@consorzionavigli.it.