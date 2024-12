Un giovane vanzaghellese vice campione nazionale al Kangourou della Matematica

«La matematica per lui non ha segreti». Ad affermarlo è il sindaco di Vanzaghello Arconte Gatti, riferendosi al concittadino Giacomo Rivolta, studente di terza della scuola secondaria di primo grado che frequenta a Busto Arsizio e che si è distinto in una competizione nazionale. Giacomo infatti si è classificato secondo nella categoria Benjamin alla finale italiana del Kangourou della Matematica 2024, che si è svolto a Cesenatico.

I complimenti dell'Amministrazione comunale

Il sindaco Arconte Gatti e l’assessore Doris Giugliano, a nome di tutta l’Amministrazione comunale e della comunità di Vanzaghello, hanno voluto congratularsi con il loro giovane concittadino consegnandogli una pergamena di riconoscimento «per il grande talento che ha dimostrato di possedere, certi che arriveranno altri grandi traguardi e soddisfazioni. Complimenti e ad maiora semper Giacomo», afferma il primo cittadino.

Al suo augurio si unisce quello dell’assessore all’Istruzione, Doris Giugliano: «Sono felicissima per questo traguardo che Giacomo, grazie alla sua determinazione e caparbietà è riuscito a raggiungere. Un esempio per tutti i nostri giovani, che insegna a seguire i propri sogni e le proprie ambizioni».

Kangourou Italia

La competizione è promossa da Kangourou Italia, che compie 30 anni e che rappresenta nel nostro Paese l'associazione internazionale «Kangourou senza frontiere» che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura matematica di base utilizzando ogni strumento e, in particolare, organizzando un gioco-concorso a cadenza annuale che si espleta in contemporanea in tutti i Paesi aderenti all'iniziativa. Nelle ultime edizioni i Paesi aderenti sono stati 105 e i concorrenti complessivamente oltre 6 milioni. In Italia più di 63mila concorrenti e oltre 770 scuole hanno partecipato alle ultime edizioni.