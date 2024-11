Un francobollo per ricordare l'impresa sportiva di Libero Ferrario: arriva l'evento dedicato

Il sindaco di Parabiago Raffaele Cucchi invita la cittadinanza a partecipare alla conferenza stampa e alla cerimonia di emissione del francobollo dedicato a Libero Ferrario. L'evento è in programma per mercoledì 27 novembre, alle 10.30, nella sala consiliare del municipio.

"Carissimi concittadini e concittadine, la Città di Parabiago, in stretta collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, è onorata di poterVi invitare alla cerimonia ufficiale per l’emissione del francobollo dedicato a Libero Ferrario, il primo italiano a conquistare il titolo di Campione del Mondo di ciclismo su strada a Zurigo nel lontano 25 agosto 1923.