Un fondo di solidarietà per il caro bollette: Pd favorevole

"Nonostante l'importanza del tema affrontato e la sostanziale unanimità nel condividere le finalità della proposta del consigliere Amadei, molta parte della discussione è stata spesa sulla proposta di chiedere o meno a sindaco e assessori di devolvere (volontariamente...) al fondo gli aumenti della loro indennità, recentemente introdotti dal Governo. Questione importante, facilmente manipolabile in chiave populista, completamente estranea alla discussione sulle difficoltà legate al "caro bolletta". Si è andati insomma, come purtroppo spesso accade, deliberatamente fuori tema.

Tornando, però, alla sostanza. il Consiglio Comunale ha infine approvato la proposta di costituzione del fondo, con i soli voti favorevoli del consigliere Amadei e dei consiglieri di maggioranza.

"Siamo purtroppo consapevoli che questa iniziativa non potrà che rappresentare solo una goccia in un mare e che ben altre misure, a livelli più alti di quello comunale, dovranno essere prese per alleviare le difficoltà che, come sempre, colpiranno in modo più marcato soprattutto le fasce più deboli e vulnerabili della società. Maggioranza e amministrazione hanno voluto, però, dare anche questo ulteriore segno di impegno e solidarietà".