Un flash mob contro la violenza sulle donne

In occasione del 25 novembre, il tavolo della comunicazione della rete istituzionale antiviolenza “Nemmeno con un fiore” del Rhodense e Garbagnatese, ha pensato di coinvolgere le scuole di danza del territorio per dire no alla violenza sulle donne e promuovere il centro antiviolenza Hara.

Le scuole di danza contro la violenza

La Ser.Co.P. del rhodense ha voluto raccogliere i video delle diverse scuole di danza e crearne uno unico di grande impatto. Un grande segno contro la violenza di genere e contro tutti gli stereotipi che spesso accompagnano le violenze.