Un fiocco blu per sensibilizzare le persone sulla Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo. Questo quanto realizzato dalla rete ConTesto e che coinvolgerà commercianti e liberi cittadini di Magenta.

Un fiocco blu per sensibilizzare sull'Autismo

A spiegare nel dettaglio quella che è la seconda edizione dell’iniziativa è stata Jessica Oldani:

«Abbiamo già proposto questa iniziativa lo scorso anno ma limitatamente ai commercianti, quest’anno invece abbiamo voluto estendere la cosa anche ai privati cittadini. In questi giorni dunque chi lo vorrà potrà passare nel mio negozio Aurora Floreale per ritirare questo fiocco che dovrà essere esposto fuori dalle attività o dalle case delle persone che aderiranno».

La Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’autismo cadrà martedì 2 aprile, ma come sottolineato da Oldani l’obiettivo sarebbe quello di mantenere questo fiocco affisso per tutto il mese di aprile per dare un forte segnale su questo argomento.

«Quest’anno abbiamo voluto inoltre coinvolgere i ragazzi disabili del territorio attraverso i CDD (Centri Diurni Disabili ndr.) - prosegue Oldani - In particolare abbiamo coinvolto i CDD di Castano Primo, Busto Garolfo, Magnago, Magenta, Pontevecchio e Vittuone e i fiocchi sono stati realizzati proprio dagli ospiti di questi centri che sono stati veramente entusiasti di questo lavoro. Io ho mandato alle responsabili tutto il materiale e un tutorial da seguire per realizzare il fiocco e i ragazzi sono stati bravissimi e ne hanno realizzati in totale una 90ina».

Come aderire all'iniziativa

Chiunque volesse dunque aderire a questa bella iniziativa di solidarietà, potrà farlo recandosi nel negozio di Oldani. Lì potrà ritirare il fiocco blu e chi lo vorrà potrà liberamente lasciare una piccola donazione in un’apposita cassetta. Le donazioni verranno poi utilizzate per sostenere le attività promosse dalla rete ConTesto.