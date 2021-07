Un fine settimana ricco di eventi a Marcallo: riapertura area sgambamento cani e Notte Bianca

Riapertura area sgambamento cani

Terminati alcuni lavori di riqualificazione e miglioria, da sabato 17 luglio l'area di sgambamento cani nel Parco Ghiotti (lato cimitero) torna ad essere finalmente utilizzabile. La riapertura verrà ufficializzata dal sindaco Marina Roma alle 11.30 con una piccola cerimonia alla quale interverrà anche il privato cittadino che ha reso possibile la realizzazione dei lavori grazie ad una sponsorizzazione, ai rappresentanti delle associazioni cittadine e a tutti coloro che vorranno intervenire magari portando il proprio amico a quattro zampe.

La Notte Bianca nel segno della ripartenza

Sabato 17 luglio, dalle 19 in poi, le vie del centro di Marcallo si animeranno con cene,

musica e tanto divertimento nel segno della ripartenza e del ritrovarsi finalmente insieme.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con i commercianti e le associazioni locali. Per

informazioni: tel. 02.9796144 / 135 - e.mail: biblioteca@marcallo.it