Un finaziamento da Regione per la sede delle associazioni

Dal bilancio di Regione Lombardia arriveranno fondi anche a Marcallo con Casone per la sede delle associazioni.

Grazie a un ordine del giorno voluto dal consigliere regionale della Lega Curzio Trezzani saranno destinati 220mila euro per l’immobile di Casone sede delle associazioni.

"Anche quest’anno il bilancio di Regione Lombardia guarda attentamente ai bisogni dei comuni lombardi. Per quanto riguarda Marcallo con Casone, grazie all’interessamento del consigliere Trezzani, verrà finanziato il progetto relativo al completamento degli impianti dell’immobile sede delle associazioni, situato in via Jacini a Casone. Lo stabile in ristrutturazione, già interessato da fondi regionali nel 2020 con 260mila euro a cui si aggiungono i 220mila euro di quest’anno, finalmente potrà tornare ad essere utilizzabile. È un recupero importante per il nostro paese, essendo appunto la sede delle associazioni, un punto di svolta fondamentale per la vera ripartenza di tutte le attività associative, in particolar modo quelle dei giovani".