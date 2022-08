Un Ferragosto intenso per i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno chiamati a diversi interventi

Il bilancio del lavoro dei Vigili del Fuoco tra il fine settimana e Ferragosto

La tre giorni è iniziata sabato 13 nel pomeriggio quando i volontari di Inveruno sono intervenuti a Bernate Ticino in via Roma con due mezzi in supporto dei colleghi di Magenta per un incendio masserie in una casa disabitata. Sempre sabato, ma in serata intorno alle 23, altri due mezzi sono stati impegnati questa volta a Legnano in supporto della squadra locale per un incendio sterpaglie nelle zone adiacenti l'ospedale nuovo.

Lunedì di Ferragosto è stata una giornata particolarmente intensa, iniziata presto. Alle 7 si è sviluppato un incendio sterpaglie per un'aera di circa 1000 metri quadrati a Magnago, nella zona di via Venezia che ha richiesto l'intervento di tre mezzi e dieci uomini per circa 3 ore

Alle 12 sempre a Magnago, in via Pirandello, l'intervento è stato di supporto al 118 nell'aiutare una persona in sovrappeso in difficoltà, mentre alle 16 un mezzo è andato a Villa Cortese in supporto dei colleghi di Legnano per un incendio sterpaglie

Tra il tardo pomeriggio e la serata gli ultimi interventi: alle 19.30 ci si è dovuti recare ad Arconate per una persona ustionata nel corso di un barbecue e in serata doppia missione a Turbigo in via Molinari e via Cerone per alberi caduti sulla carreggiata dopo il temporale