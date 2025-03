L’Associazione Hakuna Matata di Busto Garolfo celebra il suo ventesimo anniversario con un evento speciale, regalando al pubblico una serata di emozioni e musica dal vivo.

Un evento musicale per festeggiare i 20 anni di Hakuna Matata

Direttamente da Italia’s Got Talent, arriva a Busto Garolfo il Coro Divertimento Vocale con lo spettacolo “Che i sogni continuino ad essere reali”, un viaggio musicale travolgente e coinvolgente.

L’appuntamento è per sabato 22 marzo alle ore 21, presso l’Auditorium Sala Don Besana della BCC di Busto Garolfo, in via Manzoni 50. Per l’ingresso occorre fare una donazione ed è necessaria la prenotazione, fino ad esaurimento posti, telefonando al numero 333 6306160.

Hakuna Matata: 20 anni di impegno educativo

Nata nel giugno 2005, l’Associazione Hakuna Matata si dedica alla promozione umana e alla prevenzione del disagio minorile attraverso progetti educativi e culturali. Con un approccio basato sull’ascolto e sull’inclusione, l’associazione offre opportunità e strumenti ai ragazzi per affrontare il loro percorso di crescita, collaborando con enti e professionisti del settore.

Coro Divertimento Vocale

Il CDV, Coro Divertimento Vocale, con le sue 150 voci e una band, è il coro pop-rock più numeroso e innovativo d’Italia. Fondato a Gallarate nel 1996 da 20 giovani e diretto da Carlo Morandi, si è esibito in oltre 300 concerti tra teatri e piazze, distinguendosi per il suo impegno solidale. Formato da volontari dai 18 ai 60 anni, unisce musica e divertimento. Nel 2019 è arrivato in finale a Italia’s Got Talent.

Un Gesto di Solidarietà, una serata imperdibile per celebrare 20 anni di Hakuna Matata con la magia della musica e soprattutto la forza della solidarietà.