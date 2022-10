Un corso per i volontari Abio per operare in ospedale

Per preparare i volontari ad accogliere i bambini ricoverati in ospedale e le loro famiglie, ABIO Magenta ha organizzato un Corso di formazione il 27 ottobre 2022.

Un corso per i volontari Abio

Il prossimo 27 ottobre avrà inizio un Corso di formazione per i volontari ABIO – Associazione per il Bambino in Ospedale – che opereranno presso la Pediatria dell’ospedale G. Fornaroli di Magenta. Il primo incontro avrà luogo presso la Sala Consiliare ‘Mariangela Basile’ (via Giuseppe Fornaroli 30, Magenta) il 27 ottobre 2022 dalle 16.30 alle 19.

Il Corso è composto da 5 lezioni e precisamente:

 un incontro informativo

 un incontro di selezione - autovalutazione

 lezioni su aspetti igienico-sanitari-comportamentali e approfondimenti sull’importanza del

gioco in ospedale

 un seminario psico – motivazionale e 60 ore di tirocinio in ospedale

Per partecipare è indispensabile iscriversi. L’iscrizione è gratuita e non vincolante per la successiva partecipazione al Corso.

Informazioni ed iscrizioni: tel. 340 6530537 - mail: segreteria@abiomagenta.org