Un corso di difesa personale per festeggiare l'8 marzo

10 incontri gratuiti di difesa personale dedicati a tutte le donne in occasione dell'8 marzo e della Festa delle donne: ad offrirle la palestra Versus di Legnano.

Corsi di difesa personale dedicati a tutte le donne

Su richiesta del gruppo "Alveare Rosa” ed in occasione della Festa della Donna la Versus, celebre palestra di arti marziali di Legnano, ha deciso di riproporre in forma gratuita il suo “corso di difesa personale al femminile”.

L’iniziativa si era tenuta già nell’autunno del 2019, poco prima dello scoppio della pandemia, col patrocinio del Comune, ed aveva riscosso un successo enorme con oltre sessanta donne di ogni età che avevano aderito. Il primo di 10 appuntamenti da un'ora ciascuno, tutti di sabato alle 15.00, si

terrà sabato 4 marzo presso la palestra della Versus in Via Giusti 1 a Legnano (zona Via XX Settembre / Via Venegoni), che ospiterà anche tutte le altre lezioni. La frequenza è aperta a tutte le donne di ogni comune dai 12 anni in su.

Il gruppo di "Alveare Rosa"

"Alveare Rosa" è un gruppo attivo di donne di Legnano e circondario nato da un desiderio di amicizia: conoscere altre donne che vivono le stesse esperienze e gli stessi bisogni, mettendo in comune le peculiarità di ognuna per creare progetti a misura di donne, mamme e famiglie. Uno di questi, ma non il solo, è proprio l'idea di un corso di autodifesa, per permettere ad ogni donna di sentirsi più sicura di uscire e godersi una passeggiata.

Il Direttore Tecnico della Versus e docente del corso, il M° Guido Colombo, spiega che sarà “una introduzione al SAF (Sistema d’Antiaggressione Femminile), un programma da noi sviluppato basandoci sull’esperienza di oltre trent'anni anni di pratica e vent'anni d’insegnamento di diverse arti marziali. La prima cosa che voglio sottolineare è la sua semplicità. Non è un’arte marziale o uno sport da combattimento ma una sintesi di tecniche quanto più possibile semplici ma allo stesso tempo realistiche ed efficaci.

È pensato per essere utilizzato da qualunque persona in normali condizioni fisiche. Il problema di molti corsi di questo genere è infatti che tendono sostanzialmente a riproporre, in maniera semplificata, i programmi di arti marziali tradizionali. Questo comporta che occorrano anni di

pratica prima di poter vedere dei risultati. Una difesa personale efficace invece deve essere assimilabile nel minor tempo possibile”.