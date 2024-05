In occasione della XXVII Giornate acliste , nella giornata di sabato 4 maggio, il circolo ACLI Lainate ha organizzato, un convegno sulla figura di David Sassoli, a due anni dalla morte, quando ricopriva la funzione di Presidente del Parlamento Europeo.

Un convegno alle Acli per ricordare David Sassoli

L’incontro , moderato da Tina Spotti, figura conosciuta ed attiva nel tessuto sociale ed associativo lainatese, e’ stata l’occasione per presentare il libro di Gianni Borsa dal titolo “ La forza del sogno europeo”, frutto di testimonianze, interviste e documenti che mettono in risalto la grande eredità umana, e non solo politica che David Sassoli ci ha lasciato.

A dialogare con Gianni Borsa e’ intervenuto il giornalista Fabio Pizzul, ex consigliere Regionale in Lombardia e che attualmente presiede la Fondazione Ambrosianeum di Milano.

Foto 1 di 2 Foto 2 di 2

La passione per il giornalismo e la politica di Sassoli

Negli interventi dei due giornalisti, sono stati messi in luce i valori forti della Solidarieta’, Giustizia sociale, Pace e Liberta ai quali era ancorato Sassoli, nonche’ la passione per il giornalismo e la politica, nelle fila del Partito Democratico, al servizio del bene comune. Una visione che, in una prospettiva europea, era sognata come “ un Europa unita, dalla parte dei cittadini e aperta al mondo” .

Soddisfatti gli organizzatori delle Acli, non solo per le puntuali riflessioni dei relatori, ma anche per la numerosa presenza di pubblico, che ha evidentemente apprezzato la scelta di approfondire, anche in occasione delle prossime europee, la figura di grande uomo che e’ stata David Maria Sassoli.