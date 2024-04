Anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Bareggio ha previsto un apposito fondo per il “Buono Natalità”. Si tratta di un contributo di 250 euro per ogni bimbo nato o adottato nel corso del 2024.

Un contributo di 250 euro per i nati nel 2024

In caso di gemelli o adozioni plurime verrà assegnato un buono per ogni bambino. Le domande vanno presentate in modalità telematica entro il 31 dicembre (il limite è spostato al 31 gennaio 2025 per i bambini nati a dicembre 2024) attraverso l’apposito modello presente sul sito del Comune. Non c’è limite di ISEE per richiedere il contributo. Per informazioni, 0290369243 o buononatalita@comune.bareggio.mi.it.