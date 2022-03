"Un concerto per la pace" per aiutare le famiglie in difficoltà

Il prossimo 6 aprile si svolgerà al teatro Tirinnanzi di Legnano "Un concerto per la pace" il cui ricavato andrà a sostegno delle famiglie provenienti dall'Ucraina.

Confindustria Alto Milanese, con i Gruppi Giovani Imprenditori e Imprenditoria Femminile, insieme al Comune di Legnano e alla Fondazione Comunitaria Ticino Olona, organizza l’evento di solidarietà ‘Concerto per la Pace’.

Il Concerto si svolgerà al Teatro Tirinnanzi di Legnano mercoledì 6 aprile ore 21.00. Ad allietare la serata, presentata da Enrico Pittaluga, l’Orchestra Discovery, diretta dal Maestro Concertatore Piergiorgio Ratti, e con la presenza della cantante solista Helena Hellwig. Il programma prevede l’esecuzione di brani di Chaikovsky, Prokofiev, Lennon,

De André, Arisa, Meta, Piovani, Morricone, Desplat, Ratti, Mondini, Einaudi, Lady Gaga, Volpi.

Il ricavato dell’iniziativa andrà in aiuto alle famiglie provenienti dall’Ucraina e ricollocate nel nostro territorio a causa della crisi umanitaria generata dal conflitto. Fondazione Cariplo, inoltre, donerà una somma pari al ricavato dalla vendita dei biglietti dell’evento.

“Ci sono momenti in cui una città deve dimostrare di essere una vera comunità - osserva Lorenzo Radice, Sindaco di Legnano. Sono i momenti più complessi, come quello che stiamo vivendo con l’arrivo dei profughi ucraini. Un’emergenza cui Legnano ha risposto, in termini di accoglienza, con una mobilitazione, di singoli come di Associazioni e Parrocchie, davvero significativa e che ha dell’ammirevole. Il concerto, per cui ringrazio Confindustria Alto Milanese e Fondazione Ticino Olona, ne è una prova ulteriore: in teatro, luogo culturale e civile, la musica diventa lo strumento per dire no alla guerra e aiutare chi da noi ha trovato una nuova casa”.