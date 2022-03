Un concerto per la Pace con l'orchestra e il coro Amadeus

L'iniziativa benefica

I proventi della serata verranno devoluti ai Padri Carmelitani per aiutare i profughi ucraini.

L'orchestra e il coro Amadeus di Rescaldina hanno deciso di far sentire il proprio no alla guerra con un concerto di beneficenza sabato 26 marzo 2022 a Legnano.

La vicinanza del presidente dell'associazione

“La guerra in Europa non ammette scuse e noi di Amadeus, che facciamo del connubio tra arte e solidarietà il nostro modo di vivere la musica e una delle nostre missioni istituzionali, non possiamo certo rimanere indifferenti” – commenta amareggiato Marco Raimondi, presidente dell’associazione e direttore dell’omonimo Coro e Orchestra.

“Abbiamo terminato da pochi giorni un progetto di respiro internazionale per l’integrazione in Europa dei musicisti profughi dalle guerre di tutto il mondo ed ora ci troviamo di fronte ad una guerra assurda, che vede come profughi noi stessi europei. Smettiamola di pensare di essere fortunati e credere che il problema sia sempre e solo di altri: la guerra è purtroppo qui, alle porte di casa nostra, perché ucraini e russi sono cittadini europei come noi. E’ nostro compito fare quanto possibile per scuotere dal torpore: noi lo faremo con la musica, arte che sa parlare al cuore delle persone, e chiediamo a tutti di fare altrettanto” .

Il concerto di Legnano

L’appuntamento è allora al “Concerto per la Pace”, Sabato 26 Marzo 2022 alle ore 21 presso la Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù di Legnano, il cui ricavato servirà a sostenere la popolazione sconvolta dalla guerra in Ucraina attraverso i Padri Carmelitani ed il Servizio Missionario Giovani - Arsenale della pace. Interpreti del concerto saranno l’Orchestra dell’Accademia e il Coro Sinfonico Amadeus e i numerosi artisti ospiti che stanno raccogliendo l’invito di partecipare a questo evento inclusivo di musica e solidarietà.

Per informazioni e prenotazioni: www.ensembleamadeus.org.

Presso l’Oratorio di via Canova gestito dai Padri Carmelitani è inoltre attivata da Lunedì a Venerdì - dalle 15 alle 18 - una raccolta straordinaria di beni di prima necessità:

CIBO A LUNGA CONSERVAZIONE: Pasta, riso, orzo, polenta, zucchero, scatolame vario (legumi, tonno,

carne in scatola, salsa di pomodoro, merendine, biscotti, marmellata, cioccolata, cibo per l’infanzia)

MATERIALI SANITARI: Bende, garze, cotone idrofilo, cerotti, farmaci emostatici, disinfettanti, siringhe di

diverse dimensioni, carrozzine, stampelle, deambulatori

MATERIALE PER L’IGIENE DELLA PERSONA: Saponette, guanti in lattice, detersivi per l’igiene della casa,

pannolini per neonati

MATERIALE VARIO: Biancheria intima nuova (donna, uomo, bambini), coperte, passeggini