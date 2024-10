Il Gruppo locale di Amnesty International ha organizzato, in collaborazione con il Comune di Legnano, nella serata di SABATO 12 OTTOBRE 2024 alle ore 21 un Concerto per i Diritti Umani con il CORO DIVERTIMENTO VOCALE per Amnesty International, presso il Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi” in piazza IV Novembre 4/A a Legnano. L’ingresso ha il costo di 15 euro. Per informazioni e prenotazioni dei biglietti: gr022@amnesty.it

Un concerto per i diritti umani a Legnano

Il Coro Divertimento Vocale (CDV), è uno dei cori più numerosi d'Italia, con 150 voci e una band. Fondato nel 1996 a Gallarate da un gruppo di 20 giovani sotto la guida del Maestro Carlo Morandi, è composto da persone di ogni età e professione, unite dalla passione per la musica. Il coro ha tenuto oltre 300 concerti in piazze e teatri, presentando spettacoli tematici che combinano canto, coreografia e creatività. Il CDV è anche impegnato in attività sociali, dedicando gran parte delle sue esibizioni a sostegno di associazioni locali. Nel 2019, ha raggiunto la finale di Italia's Got Talent, trasmissione televisiva, con l’esibizione del “Temporale”.

Amnesty International è un movimento globale di persone, fondato sull’adesione volontaria, che dal 1961 si adopera per la promozione e la difesa dei diritti umani ovunque nel mondo. Indipendente da governi, ideologie, interessi economici e credi religiosi, Amnesty si batte ogni giorno per le persone cui libertà, verità, giustizia e dignità sono negate. Dal 1975, Amnesty International Italia https://www.amnesty.it porta le campagne di sensibilizzazione globali sul territorio italiano, attraverso azioni di mobilitazione dell’opinione pubblica, progetti di educazione, raccolta firme e pressione sulle istituzioni, dando voce a chi non ha voce.

Il gruppo che riunisce i direttivi della zona

Dal 1978 a livello locale opera il Gruppo Italia 022, che da un anno riunisce, oltre Legnano, anche i gruppi già operativi da anni di Arese, Saronno e Solaro, coprendo un territorio più ampio e lavorando insieme. Questo evento musicale si svolge in occasione della Giornata Mondiale contro la Pena di Morte. Questa giornata, lanciata per la prima volta il 10 ottobre 2003, è un’opportunità per ribadire con decisione l'opposizione alla pena capitale e chiederne l'abolizione.

L’evento ha avuto la preziosa collaborazione dell’Amministrazione del Comune di Legnano. https://comune.legnano.mi.it

La serata permetterà all’organizzazione di volontariato senza scopo di lucro di raccogliere fondi per portare avanti le proprie attività.