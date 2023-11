Un concerto di Natale benefico per restaurare la chiesa di Sant'Ambrogio

Si terrà il prossimo 17 dicembre il concerto benefico organizzato dalla Fondazione Palio di Legnano per raccogliere fondi a sostegno del restauro della chiesa di Sant'Ambrogio.

Un concerto di Natale benefico per la Chiesa di Sant'Ambrogio

Fondazione Palio di Legnano, in collaborazione con Confcommercio Legnano e con il sostegno della Scuola di Musica Nicolò Paganini, di Famiglia Legnanese e dei club Rotary e Lions del territorio in occasione delle prossime festività natalizie organizza un concerto benefico a sostegno del restauro conservativo della Chiesa di S. Ambrogio.

L’evento si terrà domenica 17 dicembre 2023 ore 21.15 in Piazza San Magno Legnano nel contesto della Basilica Romana Minore.

Tutti i musicisti presenti

Il concerto vedrà l’esibizione di alcuni degli straordinari docenti delle Scuole di Musica Paganini, in particolare i Professori:

Daniela Zanoletti (violino), ha collaborato tra le altre con le celebri orchestre dell’Angelicum, dei “Pomeriggi Musicali” e del Teatro “La Scala” di Milano, è entrata stabilmente nell’Organico dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI – Radio Televisione Italiana – in qualità di Violino di ruolo. Marco Colombo (pianoforte), in qualità di pianista si è esibito e si esibisce con grandi nomi della musica classica e non, quali: Stefano Pagliani Primo Violino al Teatro alla Scala Milano, Ramtin Ghazavi Tenore alla Scala Milano, Agnese Ferraro primo violino Scala Milano, Larissa Yudina nota soprano, Beatrice Binda

Soprano alla Scala Milano, Hanay Carfi primo violino alla Scala Milano, Guido Parma Violoncello Orchestra Sinfonica della RAI, Daniela Zanoletti Violino primo Sinfonica RAI, Federica Seinaghi Arpista Scala Milano, Valeria Madini Moretti arpista al Conservatorio Novara, Laura Macrì soprano e prima classificata a numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali, l’apprezzato mezzo soprano Marta Babic Ucraina, Luciano Lombardi Chitarrista al Conservatorio di Madera Portogallo, Alessandra Romano “il violino della SHOAH”, Tiziana Ravetti Conservatorio di Novara, ha collaborato Con Emanuele Cisi (Sax), Riccardo Fioravanti (Cb), Michael Rosen (Sax), i pianisti jazz Sante Palumbo e Dado Moroni, Marco Ricci (cb), Tiziana Tomaciello (vocal), Monica Giuntoli (vocal), Emanuela Maggioni (soprano)

Con loro, tre straordinari cantanti lirici: la soprano Tiziana Ravetti, il tenore Vitaliy Kovalchuck ed il basso Marco Bellini. Verranno proposte musiche di Massenet, Franck, Mascagni, Caccini, Schumann, Berlin e Adam.

Il restauro della chiesa di Sant'Ambrogio

Come precedentemente detto, le offerte raccolte saranno devolute a sostegno dell’intervento di restauro della Chiesa di Sant’Ambrogio, già oggetto di importanti interventi sostenuti dalla Fondazione Gatta Trincheri di Milano, presieduta dal past Gran Maestro Norberto Albertalli e su iniziativa del past Cavaliere Riccardo Ciapparelli.

“Questa serata vuole testimoniare il costante impegno di Fondazione Palio, non solo per una sempre più affinata organizzazione della manifestazione del maggio legnanese, ma anche in favore della cultura e del consolidamento della storia del Palio e dei beni architettonici storici ad esso correlato.” Dichiara il Vicepresidente Luca Roveda. “La chiesa di S. Ambrogio è una delle più antiche chiese di contrada ma soprattutto ha rappresentato la prima sede del Collegio dei Capitani, una delle colonne della nostra amata manifestazione. Ci è parso doveroso accogliere l’invito di Mons. Angelo Cairati in favore di un’iniziativa così meritoria, cercando, come sempre facciamo, di creare una rete territoriale che sia attiva 365 giorni l’anno per favorire la crescita ed il consolidamento del nostro Palio”

La soddisfazione di confcommercio

Soddisfazione anche da Confcommercio nelle parole del suo presidente Paolo Ferrè:

“Confcommercio è un’associazione che sente costitutivamente l’impegno a promuovere il territorio coinvolgendo quanto più possibile la rete dei suoi iscritti che sono una parte significativa dell’ossatura sociale ed economica della città. Come presidente ho subito accolto l’invito del vicepresidente Roveda e di Mons. Cairati, chiedendo al nostro Fabio Poretti, consigliere di Confcommercio, di spendersi per una serata all’insegna della cultura e della raffinatezza, in linea con una manifestazione come il Palio, con l’opera beneficiaria della raccolta fondi, e con le nostre storiche linee d’azione. Come segnale ancora più concreto del nostro agire, Confcommercio ed i negozianti hanno stabilito di acquisire 100 ingressi da omaggiare ai propri clienti più affezionati.”

Grande impegno da parte della scuola di musica Nicolò Paganini che con le sue sedi di Legnano, Castellanza, San Giorgio, Busto Garolfo, Canegrate, Villa Cortese e Parabiago e gli oltre 14000 allievi formati nei 20 anni di attività, si configura come un importante operatore di promozione culturale sul territorio dell’Altomilanese.