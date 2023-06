Un Comando di Polizia Locale pronto a lavorare a pieno regime

Personale al completo nel comando di Polizia Locale di via Marcora a Inveruno. Con l'arrivo di Marta Barni in qualità di collaboratore amministrativo l'ufficio risulta essere a ranghi completi. Sei gli agenti in forze compresa la figura del comandante Marco Trani.

Il punto sull'organico

Ha preso servizio in maggio Marta Barni in qualità di collaboratore amministrativo per le mansioni di front office. Figura importante perché permette agli agenti di essere più presenti sul territorio nelle operazioni di controllo e pattugliamento. Con questo nuovo arrivo l’ufficio è a ranghi completi, sei agenti in forze compresa la figura del comandante Marco Trani, e la figura di collaboratore amministrativo. Barni era già stata dipendente del Comune di Inveruno tanti anni fa come vigilessa, poi ha lavorato nell’ufficio amministrativo del servizio economico-finanziario del municipio di Vanzaghello, e ora è ritornata nel palazzo comunale di via Marcora come collaboratore amministrativo.

Il commento di sindaco e assessore

Il sindaco Sara Bettinelli e l’assessore alla Sicurezza Luigi Gariboldi sono soddisfatti della squadra che si è completata, permettendo la piena operatività dell’ufficio. Negli ultimi mesi dello scorso anno erano stati assunti due agenti che avevano portato a pieno regime il comando, con cinque vigili che consentono di organizzare servizi di controllo in sicurezza.