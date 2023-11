Un coinvolgente showcooking a Il Centro per speciali menù di Natale

Appuntamento Sabato 18 e Domenica 19 novembre per il coinvolgente showcooking organizzato da IL CENTRO, ad Arese, uno degli shopping mall più grandi d’Europa alle porte di Milano, e Al.ta Cucina, una delle più grandi food community italiana con oltre 5.5 milioni di appassionati di cucina.

Uno showcooking unico a Il Centro di Arese

Un’esplosione di sapori natalizi, ma soprattutto idee e suggerimenti da portare in tavola animeranno le due giornate per accompagnare tutti gli appassionati di cucina verso le festività natalizie, rendendo l’atmosfera ancora più speciale.

A conferma dell’attenzione de IL CENTRO verso la propria clientela per offrire eventi sempre più coinvolgenti e originali, lo showcooking rappresenta un’opportunità per scoprire nuove combinazioni di sapori, ottenere consigli per rendere i tuoi menù speciali e interagire direttamente con rinomati Chef che daranno consigli sulla preparazione dei piatti.

Gli chef presenti allo showcooking

Gli Chef, Marco Meschini e Nonna Lalla, animati dalla loro passione creeranno menù natalizi, a quattro mani, dall’antipasto al dolce per insegnare alcuni segreti di piatti tradizionali e creativi, deliziosi e sorprendenti. Lo Chef Marco Meschini guiderà le ricette più contemporanee mentre la tradizione sarà affidata a Chef Nonna Lalla.

Al piano terra dello shopping mall, presso Piazza Primark, verrà creato un suggestivo allestimento che trasporterà tutti i clienti in uno straordinario ambiente di ispirazione culinaria.

Il menù:

ANTIPASTO - Tartine con spuma di mascarpone alle erbette e salmone pesciugato

PRIMO - Raviolo fatto a mano con ripieno di mortadella e ricotta in crema di parmigiano reggiano e tartufo

SECONDO - Filetto di manzo con riduzione di Asti spumante Brut e purè di patate

DOLCE - Spuma di ricotta e visciole con biscotti sfogliati sbriciolati

La partecipazione è gratuita, basta presentarsi alle ore 17.00 del 18 e del 19 novembre. Durata dell’evento: circa 90 minuti. Ulteriori informazioni su centroilcentro.it.