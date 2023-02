Un carnevale a colori nel parco della biblioteca

Un carnevale ricco di colori e laboratori quello in programma sabato 25 febbraio a Legnano all'interno del parco della biblioteca.

Un carnevale a colori nel parco

Sarà un sabato grasso all’insegna dei colori quello in programma nel pomeriggio del 25 febbraio, a partire dalle 14.30, nel parco della biblioteca Marinoni. Insieme con gli elementi immancabili della festa, coriandoli, stelle filanti, musica e dolci, nel parco della biblioteca saranno allestiti tre laboratori ispirati all’opera di Hervè Tullet, scrittore e illustratore francese che negli ultimi vent’anni ha indirizzato la sua vena artistica sui bambini facendo leva sul colore; uno di arte di comunità (uno dei fondamenti dell’opera di Tullet), che porterà alla creazione di un’opera collettiva, uno di maschere e uno a sorpresa.

I laboratori saranno per bambini dai 3 ai 10 anni. La biblioteca Marinoni allestirà un angolo libri con proposte di albi di Tullet e in tema di carnevale. L’iniziativa, organizzata dall’amministrazione comunale e dalla cooperativa Stripes, rientra nel progetto “E- state + Insieme”, promossa e finanziata da Regione Lombardia. Obiettivo del progetto è promuovere, a livello territoriale, interventi per “accrescere le opportunità di promozione della socialità e, più in generale, del benessere fisico, psicologico e sociale dei minori nella fascia d’età 0 -17 anni.

Le parole dell'assessore

«Dopo il grande successo di pubblico incontrato dai primi spettacoli della rassegna “Piccoli palchi” che hanno infilato una serie di tutto esaurito, lanciamo con “Carnevale a colori” un’altra proposta rivolta ai nostri bambini - spiega l’assessore alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei - La festa di carnevale è da sempre un appuntamento irrinunciabile per i più piccoli, che quest’anno, per la prima volta, abbiamo deciso di tenere in un luogo della città, il parco della biblioteca civica, che si sta affermando come polo di iniziative inclusive e per tutte le età. Nel processo di costruzione della città dei bambini questa è una tappa dove al divertimento della festa più colorata dell’anno si abbina un valore pedagogico, quello dei laboratori, che si rifanno a un artista che si rivolge all’infanzia e che crede fermamente in un’arte collaborativa, un’arte frutto di collaborazione e inclusione, ossia valori che fondano una vera comunità».

Per i laboratori non è necessaria la prenotazione. In caso di pioggia i laboratori si terranno sotto il tendone del ristorante “Il Giardino”.