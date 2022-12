Un capodanno inclusivo aperto a tutti, in particolare a tutte le famiglie con dove sono presenti portatori di disabilità: appuntamento il 31 dicembre a Magenta.

Un Capodanno aperto a tutti

Sabato 31 Dicembre presso il Centro Paolo VI in via San Martino a Magenta si svolgerà l’evento “E’ Capodanno per tutti”. Una reale occasione di incontro per tutte le famiglie e per l’intera cittadinanza per festeggiare l’arrivo del nuovo anno in una atmosfera davvero speciale, una atmosfera fatta di amicizia, condivisione e inclusione.

“Si tratta di un veglione dell’ultimo dell’anno nel quale parteciperanno tutte le famiglie, con particolare attenzione a quelle che vedono la presenza nel loro nucleo di persone o ragazzi fragili o portatrici di disabilità. Una formula semplice – sottolinea la Consigliere Confcommercio dedicata all’evento, Sig.ra Jessica Oldani - ma con alto valore sociale per coinvolgere tutti, senza escludere o limitare nessuno ma anzi rendendo sempre più tangibile l’importanza dello stare insieme e arricchire, anche grazie a questi momenti, l’esperienza di tutti”.

Un'iniziativa patrocinata da Confcommercio

Una iniziativa questa cui Confcommercio Magenta e Castano Primo ha immediatamente conferito non solo il proprio sostegno ma anche il proprio patrocinio al fine di dare piena contezza all’attenzione che l’Associazione territoriale indirizza sempre di più a queste importanti e preziose tematiche sociali. “Confcommercio ha da subito sposato, appoggiato e divulgato il senso di cosa voglia dire “fare rete” – rimarca il Presidente dell’Associazione cav. Luigi Alemani – e cosa significhi realmente dare corpo alla giusta commistione tra valori e attenzioni concrete”.