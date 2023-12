Un campo da gioco in erba sintetica: semaforo verde al progetto

Via libera dalla Giunta comunale al progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un campo da gioco in erba sintetica a 7 giocatori a Vanzaghello.

Novità in vista per il centro sportivo di Vanzaghello

Novità in vista per il centro sportivo comunale di Via delle Azalee. L’Amministrazione comunale, che da tempo aveva messo in cima alle priorità il tema della riqualificazione dell’impianto, è passata dalle parole ai fatti. Dopo la ristrutturazione di bagni e spogliatoi, ora toccherà al restyling degli spazi adibiti agli spettatori.

Il sindaco Gatti ripercorre la sequenza degli interventi

A darne notizia è stato direttamente il sindaco vanzaghellese Arconte Gatti, che ha ripercorso la sequenza degli interventi messi in campo fino a questo momento:

«Nell’autunno del 2020, grazie ai fondi della Legge Regionale n.09/2020 “Interventi per la ripresa economica”, abbiamo dato inizio alla ristrutturazione degli spogliatoi posizionati sotto la tribuna, con il rifacimento di tutti gli impianti tecnologici, dei servizi igienici e delle docce, oltre alla sostituzione di serramenti, pavimenti e controsoffitti. Contestualmente si è dotato di impianto di illuminazione a led il campo di allenamento, così da renderlo pienamente utilizzabile anche in orario serale. Oltre alle due opere sopra descritte, altri interventi minori ma non meno necessari, tra cui la fornitura di nuove panchine per il campo da gioco principale, sono stati completati nell’estate del 2021, in tempo per la ripresa dell’attività calcistica dopo l’interruzione forzata dovuta alla pandemia».

"Obiettivo è assicurare il comfort agli spettatori"

Quest’anno, ha proseguito Gatti, «si è puntato a migliorare il comfort per gli spettatori dell'impianto grazie a rinnovati servizi igienici accessibili ai disabili e seggiolini in plastica posizionati sui gradoni in cemento della tribuna». Lo dimostra «la recente approvazione da parte della Giunta Comunale del progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di un campo da gioco in erba sintetica a 7 giocatori è inoltre il primo passo per un nuovo ed ambizioso progetto che ci auguriamo possa trovare compimento nel prossimo futuro e che certamente si tradurrebbe in un ulteriore salto di qualità per la struttura».