Angelo Bocchieri è un calzolaio da medaglia d'oro.

Due medaglie d'oro per il calzolaio Angelo Bocchieri

Ma sarebbe meglio usare il plurale e parlare di medaglie. Sì, perché quelle che ha vito nella più grande competizione internazionale del settore sono ben due.

Il 53enne, originario di Cerro Maggiore e titolare di un negozio in corso Garibaldi a Legnano, racconta:

"Questo lavoro è una tradizione famigliare Mio nonno faceva il calzolaio nel 1918, così pure mio papà, mentre mia mamma faceva l’orlatrice... Per me è proprio un mestiere di famiglia".

Gli studi a Parabiago e il mestiere "respirato" in famiglia

Da ragazzo Bocchieri ha studiato a Parabiago frequentando la scuola triennale di modellista, e tanto ha imparato anche sul campo, osservando il nonno e i genitori, e dopo aver lavorato per altri calzaturifici nel 1997 ha aperto la propria bottega a Legnano.

Non si tratta del primo riconoscimento prestigioso per lui

Il doppio prestigioso riconoscimento per Bocchieri arriva dalla Germania, dove si tiene la principale fiera di calzolai del mondo, ma non è il primo premio ottenuto da questo mago nell'arte delle scarpe. "Già nel 2020 ho vinto, durante una competizione internazionale svoltasi a Utrecht in Olanda, una medaglia d’oro per una scarpa fatta a mano. L'anno prima invece avevo vinto una medaglia di bronzo".

Il mocassino rinato dopo 50 anni e gli scarponcini di cocco

Quest’anno il legnanese ha inviato due lavori: un mocassino fabbricato e calzato dal padre, ormai distrutto dopo 50 anni di vita, che lui ha rimesso completamente a nuovo, e con un paio di scarponcini con lavorazione norvegese interamente fatti a mano dal modello fino alla finitura, con intarsi di coccodrillo vero e cucitura con quattro fili a treccia. Con entrambi, Bocchieri si è aggiudicato la medaglia d’oro (nelle sezioni "riparazioni di scarpe usate" e "fatto a mano").

Bocchieri ritirerà i premi a Wiesbaden domenica 11 giugno

La fiera si tiene a Wiesbaden dal 9 all’11 giugno, e le premiazioni sono in programma per l’ultima giornata della kermesse. È con giusto orgoglio che Bocchieri andrà a ritirare le proprie medaglie.