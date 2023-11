Saranno diverse le iniziative del Comune di Novate Milanese per dire no alla violenza sulle donne.

Un calendario di iniziative per dire no alla violenza sulle donne

Un calendario di iniziative, organizzate dal Comune di Novate Milanese in collaborazione con la Consulta Impegno Civile, porteranno sul territorio le questioni di scottante attualità legate al contrasto alla violenza sulle donne, temi a cui è dedicata, in tutto il mondo, la giornata del 25 novembre.

Per tutta la settimana, il Comune ha deciso di illuminare di rosso Villa Venino, luogo novatese che rappresenta la casa della cultura di tutta la comunità e che ospita la sede della Biblioteca dove, fino a sabato 25 novembre, sarà allestito un corner con una bibliografia dedicata al tema.

Si parte mercoledì 22 novembre

Le iniziative in programma per la Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne inizieranno mercoledì 22 novembre 2023 alle 21, proprio in Villa Venino, con la presentazione di “Più o meno tutto bene”, libro di Sara Vidè che vedrà la presenza anche di Annalisa Cantù, counselor dell’associazione “Senza veli sulla lingua”.

Sabato 25 novembre, dalle 10 e per tutta la giornata, prenderà vita “Riflessi dipinti”, un’iniziativa che vede protagonisti alcuni artisti locali che nelle vetrine di alcuni negozi dipingeranno tele dedicate al contrasto alla violenza sulle donne, performance artistica a cui si affiancherà anche Zak, artista writer che dedicherà un’opera alla memoria di Giulia Cecchettin, ultima giovane vittima di femminicidio. Alle 16:30, nei locali del Centro Socio Culturale Coop, in via Repubblica 15, andrà in scena “Risparmiamo le donne”, spettacolo denuncia sul femminicidio.

Alle 18, con ritrovo in piazza Martiri della Libertà, partirà la fiaccolata dedicata a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di violenza che si concluderà in piazza Pertini dove si terrà un flash mob durante il quale verranno letti tutti i nomi delle donne vittime di femminicidio che hanno perso la vita in Italia nel 2023 e dove sarà possibile ascoltare una testimonianza diretta sul tema della violenza. Per tutta la settimana, le panetterie aderenti confezioneranno il pane in sacchetti dedicati alla Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne e al Centro Antiviolenza Hara.

