Un calcio al pallone per la prevenzione oncologica a Settimo Milanese.

Prevenzione oncologica

Un calcio a un pallone per sensibilizzare, attraverso lo sport più popolare in Italia, la prevenzione contro il cancro, oltre che per raccogliere fondi da destinare all’equipe del dottor Giovambattista Rodà, primario dell’Oncologia dell’Humanitas Mater Domini di Castellanza (in provincia di Varese).

Sostegno alle cure

Il team, oltre a quelli che sono i protocolli scientifici, cerca di puntare su iniziative che aiutino i malati a sostenere le cure e a migliorare le aspettative di vita. Tra le varie iniziative in programma c’è il progetto «Sensual fit dance» sull’idea della ballerina Carolyn Smith, perché pare che attraverso la danza, e quindi il movimento, si possano avere effetti benefici sul decorso delle cure.

Fabbrica 55

Per contribuire a finanziare questo progetto, l’associazione Fabbrica 55 ha organizzato una giornata benefica dal titolo: «Dagli un calcio!!! Insieme contro il tumore», svolta l’11 maggio sui campi dell’US Vighignolo di Settimo Milanese. Il dottor Rodà ha parlato dell’«importanza dell’attività fisica nella prevenzione del tumore».

Nell’arco della giornata i papà, allenatori e simpatizzanti dei ragazzi della società sportiva del Vighi, si sono sfidati nel quadrangolare over 50 per la quinta edizione del trofeo «CoppaCup».

Hanno partecipato le squadre di Fabbrica 55, le vecchie glorie del Vighignolo calcio, i Cantastorie Old Stars e il Club Pisani Atalanta. Questi ultimi sono stati i vincitori del torneo.