Un bando comunale per dare una mano a chi ha più bisogno

L'inizitiva

Il Comune di Parabiago erogherà contributi per il sostegno di bollette e acquisto di beni alimentati

Un aiuto concreto dal Comune di Parabiago per aiutare le famiglie in difficoltà nel pagamento dell'affitto, delle utenze domestiche e di generi alimentari.

I buoni di solidarietà per chi è in difficoltà

Il Comune di Parabiago ha indetto il bando per la concessione di buoni di solidarietà volti a integrare il reddito familiare riguardo il pagamento del canone di affitto, delle utenze e all’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, prodotti per l’igiene personale e per l’ambiente domestico, esclusivamente presso gli esercizi commerciali convenzionati. Oltre all’acquisto dei generi di prima necessità, verranno erogati anche contributi finalizzati al pagamento del canone di locazione e delle utenze domestiche in favore di persone e famiglie in condizioni di disagio economico e sociale causato dalla situazione emergenziale in atto, provocata dalla pandemia.

Come accedere al contributo

Per accedere al contributo, le famiglie interessate dovranno presentare una sola domanda per nucleo familiare e per una sola tipologia di richiesta fino al 9 Gennaio 2022 esclusivamente mediante la piattaforma online www.ascsole.it (Non saranno prese in considerazione le domande inviate mediante e-mail, fax, pec o in forma cartacea, ma saranno valutate solo ed esclusivamente le istanze pervenute mediante piattaforma online). Tutti i dettagli, le indicazioni e le informazioni possono essere consultate sul sito comunale www.comune.parabiago.mi.it.

Le parole dell'assessore alle Politiche sociali