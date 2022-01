lainate

Venerdì 21 gennaio alle 20.30 si terrà “Sennoricas, Orchidee di Sardegna”.

Primo appuntamento on line alla scoperta del mondo delle orchidee.

Un appuntamento alla scoperta del mondo delle orchidee

Fare crescere la cultura botanica (in particolare sulle orchidee) in città, attivare corsi e iniziative didattiche sul tema e provvedere alla cura delle orchidee presenti nelle le Serre Liberty di Villa Litta: questi gli obiettivi alla base della convenzione sottoscritta nei mesi scorsi tra Comune di Lainate e ALAO - Associazione Lombarda Amatori Orchidee.

Bruno Manunza, famoso fotografo, mostrerà le orchidee spontanee della Sardegna tramite i suoi stupendi scatti, pubblicati sul suo nuovo libro.

Bruno Manunza, è ricercatore presso il Dipartimento di Agraria dell’Università di Sassari dove lavora nella Sezione di Acquacoltura ed Ecologia Marina e si occupa attivamente di fotografia naturalistica. E’ autore dei volumi fotografici, le sue foto hanno ricevuto premi e segnalazioni in diversi concorsi, opera principalmente in Sardegna e Corsica e il suo archivio, di oltre 60000 immagini, spazia da soggetti umani a disumani, terrestri, aerei, marini, e di acqua dolce. Le sue immagini sono visitabili sul sito www.antasfoto.net.

L’iscrizione è obbligatoria al sito https://docs.google.com/forms/d/1BWz3grCcqC_X9HFJQUM_fmA05qr_K7qCO_wGVaYSZZY/viewform?edit_requested=true

ALAO invierà il link il giorno precedente all’evento agli iscritti.