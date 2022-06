Un annullo postale speciale per i 90 anni del Moto Club Abbiategrasso

In occasione del novantesimo anniversario dalla fondazione del Moto Club di Abbiategrasso, Poste Italiane parteciperà con uno speciale annullo postale.

I festeggiamenti per i 90 anni

L’iniziativa filatelica si svolgerà sabato 11 giugno in via Serafino dell’Uomo dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso la postazione di Poste Italiane allestita per l’occasione nella sede del Club e dell’Associazione Filatelica e Numismatica Abbiatense.

L’annullo è realizzato nel formato ovale orizzontale e riproduce il logo dello storico Moto Club di Abbiategrasso. Il Moto Club, fondato nel 1932, è fortemente radicato nel suo territorio ed è particolarmente attivo nell’organizzazione di eventi e raduni a scopo benefico come la “Befana in moto” che si svolge ogni anno il 6 gennaio. Il suo novantesimo compleanno coincide col novantesimo anniversario del titolo a città per Abbiategrasso.

L'annullo filatelico in posta

Durante il servizio temporaneo è prevista la presentazione del “Concorso di Eleganza in Moto” che si terrà domenica 12 giugno presso l’ex Convento dell’Annunciata in via Pontida ad Abbiategrasso e una cerimonia di bollatura alla quale parteciperanno il Presidente del Moto Club Matteo Cucchi, il Presidente dell’AFNA Mauro Oldani e la Referente territoriale di Filatelia Loredana Lenza.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nella giornata del 11 giugno, sarà disponibile presso lo sportello filatelico di Abbiategrasso, in via San Carlo, per i centoventi giorni successivi; sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.