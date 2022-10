Un annullo postale speciale per celebrare la Basilica di Abbiategrasso

In occasione del sessantesimo anniversario di elevazione a Basilica di Santa Maria Nuova di Abbiategrasso, Poste Italiane sarà presente con un servizio filatelico temporaneo lunedì 17 ottobre dalle 9 alle 12:30 nel quadriportico della basilica in via Giuseppe Borsani dove sarà possibile richiedere l’annullo speciale promosso da Mons. Innocente Binda e dai collaboratori del suo archivio storico.

L'annullo postale per la Basilica cittadina

L’annullo figurato, realizzato nel formato tondo, riproduce una grafica di Marta Carraro. La basilica, edificata nel 1388 in occasione della nascita in città del figlio di Gian Galeazzo Visconti, Giovanni Maria, fu elevata a dignità di basilica minore da Papa Giovanni XXIII nel 1962. Preceduta da un quadriportico rinascimentale realizzato con colonne a capitelli di stile gotico, rivela in facciata la grande arcata del pronao lasciato incompiuto, secondo alcune interpretazioni, da Donato Bramante.

Nel 1990, in occasione dei restauri del quadriportico, ricerche storiche hanno portato all’intervento su progetto di Tolomeo Rinaldi, architetto romano tra il 1595 e il 1601. E’ divenuta il principale centro religioso della città già a partire dal XIV secolo, e solo dal 1578, in occasione di una visita di san Carlo Borromeo, divenne sede parrocchiale e capitolare. Alle ore 9:20 è prevista una cerimonia di timbratura alla presenza di Mons. Innocente Binda, dei

rappresentanti dell’Associazione Filatelica e Numismatica Abbiatense e del Responsabile Commerciale della Filiale Milano 4 Ovest Riccardo Antonio Gasparetto.

Timbro disponibile anche nei giorni seguenti

Il timbro figurato sarà disponibile per i 60 giorni successivi all’evento allo sportello filatelico di Abbiategrasso in via San Carlo al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico postale.

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è possibile

visitare il sito https://filatelia.poste.it